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10:13 (мск), источник: VN.ru

Пассажир задержанного на 15 часов рейса до Пхукета отматерил экипаж

Суд арестовал на трое суток авиадебошира, который долго и публично выражался нецензурной бранью, приставал к стюардессам и наносил удары по сиденьям пассажиров. Мужчину, летящего в Таиланд, сняли с рейса в аэропорту Новосибирска.

Сегодня, 16 марта, суд города Обь арестовал пассажира авиарейса Новосибирск-Пхукет, который устроил скандал в самолете. «Ночью Максим Ж., находясь на борту самолета, вылетающего рейсом № 2481 по маршруту Новосибирск-Пхукет, устроил настоящий дебош, — сообщили VN.ru в суде города Обь. — В присутствии членов экипажа, пассажиров, среди которых были дети, пьяный житель Новосибирска длительное время публично выражался грубой нецензурной бранью. Мужчина размахивал руками, беспричинно приставал к присутствующим, наносил удары по сиденьям пассажиров, чем нарушил общественный порядок. На неоднократные замечания пассажиров и экипажа не реагировал. В итоге капитан воздушного судна принял решения о снятии буяна с рейса».

Дебошир был доставлен в суд, где ему назначили наказание в виде ареста на трое суток. Сам пьяница к тому времени протрезвел и признал вину. «Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано, — добавили в Обском суде. — Однако борт рейса № 2481 уже улетел».

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре добавили, что вчера в новосибирском аэропорту Толмачево по технической причине был отложен вылет воздушного судна авиакомпании «Nordwind Airlines» из Новосибирска в Пхукет. 395 пассажиров планировали вылететь на указанном рейсе в Таиланд в полдень 15 марта. Рейс был задержан на 15 часов, которые пассажиры провели в гостинице. В итоге лайнер вылетел только в три часа ночи. «Новосибирской транспортной прокуратурой инициировано проведение проверки соблюдения авиакомпанией требований законодательства РФ в сфере соблюдения прав пассажиров», — добавили в ведомстве.

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