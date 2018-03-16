Погода в Краснодарском крае на 17—18 марта: в регионе пойдет дождь
В эти выходные на Кубани синоптики прогнозируют небольшие дожди, в горах все еще будет идти мокрый снег и местами туман.
В эти выходные на Кубани синоптики прогнозируют небольшие дожди, в горах все еще будет идти мокрый снег и местами туман.
На Черноморском побережье поднимется ветер, его порывы достигнут до 20 метров в секунду. Но зато в приморском районе будет практически без осадков.
Температура воздуха будет теплой — до 23 градусов, но только на побережье. В Краснодаре в выходные жаркой погоды ждать не стоит, здесь синоптики обещают от 8 до 13 градусов тепла.
Напомним, в марте в Краснодарском крае сильного потепления не произойдет.
— С запада к нам придет самый неустойчивый циклон. Он и не даст погоде прийти в норму и радовать нас теплыми весенними деньками. В целом по краю температура воздуха будет от 7 до 12 градусов. Естественно, что на Черноморском побережье будет теплее — до 15, — рассказала сайту kuban.kp.ru начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского центра гидрометеорологии Евгения Чечетка.
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