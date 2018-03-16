Погода в Краснодарском крае на 17—18 марта: в регионе пойдет дождь

На Черноморском побережье поднимется ветер, его порывы достигнут до 20 метров в секунду. Но зато в приморском районе будет практически без осадков.

Температура воздуха будет теплой — до 23 градусов, но только на побережье. В Краснодаре в выходные жаркой погоды ждать не стоит, здесь синоптики обещают от 8 до 13 градусов тепла.

Напомним, в марте в Краснодарском крае сильного потепления не произойдет. Из-за западного циклона погода на Кубани будет крайне неустойчивой. В воздухе начнут бороться теплые и холодные массы.