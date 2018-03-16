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14:28 (мск), источник: Чердак

Утрата гиппокампа лишила людей возможности «витать в облаках»

Нарушение функций этой части головного мозга мешает не только запоминать новое, но и представлять себе картины будущего и прошлого.

Источник: Javier Peñas / CC0

Мужчины, потерявшие часть тканей гиппокампа в результате редкого заболевания, реже представляют себе зрительные образы будущего и прошлого по сравнению со здоровыми ровесниками, однако чаще «думают словами» о настоящем. Это выяснили исследователи из Оксфордского университета и Лондонского университетского колледжа. Это первая работа, в которой показано, что гиппокамп принимает участие в формировании мыслей во время грез и «витания в облаках». Научная статья опубликована в Journal of Neuroscience.

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В исследовании в качестве испытуемых приняли участие шесть мужчин (их средний возраст составлял 57 лет), у которых объем гиппокампа с обеих сторон был снижен по сравнению с нормой. Повреждения этой части головного мозга, отвечающей за формирование долговременной памяти и создающей ментальную «карту пространства», во всех случаях были вызваны наличием антител к одному из канальных белков, пропускающих ионы натрия через мембраны нервных клеток, — проще говоря, «аллергией» на эти белки. В качестве контрольной группы выступили 12 их ровесников без неврологических нарушений.

Члены экспериментальной группы ранее уже участвовали в исследованиях тех же авторов, и показатели функционирования их нервной системы были хорошо известны. В частности, у них проявлялись умеренные нарушения памяти, но они узнавали своих врачей и надолго запоминали их инструкции. В течение двух дней мужчины с нарушениями работы гиппокампа проходили обследование в клинике. Им делали магнитно-резонансную томографию (МРТ), электроэнцефалографию (ЭЭГ) и некоторые другие диагностические процедуры. В перерывах между этими процедурами, когда от испытуемых уже ничего не требовалось и они ни с кем не разговаривали, исследователи, до этого занятые подписанием бумаг или другими, не связанными с пациентами делами, неожиданно спрашивали, о чем те думали непосредственно перед тем, как им задали вопрос, и как именно они это делали. То же проделывали и в отношении участников контрольной группы.

Выяснилось, что мужчины без повреждений гиппокампа чаще всего в эти моменты «витали в облаках», представляя себе зрительные образы из прошлого или думали о будущем — тоже в виде визуальных картин.

Испытуемые, у которых объем гиппокампа был уменьшен, значительно реже сообщали о такой форме мышления.

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Как правило, они думали о том, что происходит здесь и сейчас, притом в вербальной форме — словами. Например, увидев аппарат для ЭЭГ, участник исследования из контрольной группы вспоминал о загадочном приборе из виденного когда-то фильма ужасов, а пациент с повреждением гиппокампа думал о том, как этот аппарат работает и куда какие провода в нем ведут.

Исследователи считают, что полученные ими результаты нельзя объяснить ухудшением памяти, вызванным повреждением гиппокампа. В доказательство этого они приводят тот факт, что испытуемые были в состоянии вспомнить ход нескольких экспериментов, в которых они участвовали задолго до обсуждаемой работы. Таким образом, нельзя сказать, что состояние памяти пациентов не позволяло им воспроизводить события одного дня.

Авторы работы делают из нее вывод, что гиппокамп — ключевая структура для представления образов будущего и прошлого, того, что называют грезами или витанием в облаках. Судя по всему, его работа не только обеспечивает формирование долговременной памяти, но и определяет характер эпизодической памяти, то есть обработки информации о событиях, произошедших только что.

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