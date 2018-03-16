Новую школу построили в тофаларском посёлке Нерха

Источник: Вести Иркутск

— Спортзал. Там можно побегать, поиграть. Там библиотека, в шашки играть. Компьютерные классы.

Раньше школа и детсад располагались в старых деревянных зданиях с печным отоплением. Там было так тесно, что уроки физкультуры проходили в коридоре.

— В коридоре у нас была и столовая, и спортзал. Теснота была, конечно. Условия у нас были намного хуже. Привозная вода и дрова, — говорит директор МКОУ «Начальная школа-детский сад» посёлка Нерха Жанна Белоусова.

Новую школу в посёлке Нерха начали возводить больше 10 лет назад. Но вскоре работы остановили. Как объяснили людям — у властей тогда закончились деньги. В прошлом году строительство возобновилось. По зимнику и бездорожью сюда завезли тонны стройматериалов. Теперь это не просто школа. А настоящий образовательный центр со всем необходимым оборудованием. К тому же оснащённый интернетом.

— С хорошим, отличным настроением идём на работу. Работаем день и ночь. Сидим здесь. Даже уходить неохота домой. И ребятишки также, — говорит учитель начальных классов Валентина Белоусова.