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11:51 (мск), источник: Вести Иркутск

Новую школу построили в тофаларском посёлке Нерха

Дети торопятся на занятия. Кто-то идёт пешком. А кто-то, несмотря на метровые сугробы, приехал на велосипеде. Учебное заведение находится в центре посёлка Нерха. Под одной крышей разместились начальная школа и детский сад. Дети с удовольствием рассказывают о своём втором доме. Ведь здесь они проводят большую часть времени.

Источник: Вести Иркутск

— Спортзал. Там можно побегать, поиграть. Там библиотека, в шашки играть. Компьютерные классы.

Раньше школа и детсад располагались в старых деревянных зданиях с печным отоплением. Там было так тесно, что уроки физкультуры проходили в коридоре.

— В коридоре у нас была и столовая, и спортзал. Теснота была, конечно. Условия у нас были намного хуже. Привозная вода и дрова, — говорит директор МКОУ «Начальная школа-детский сад» посёлка Нерха Жанна Белоусова.

Новую школу в посёлке Нерха начали возводить больше 10 лет назад. Но вскоре работы остановили. Как объяснили людям — у властей тогда закончились деньги. В прошлом году строительство возобновилось. По зимнику и бездорожью сюда завезли тонны стройматериалов. Теперь это не просто школа. А настоящий образовательный центр со всем необходимым оборудованием. К тому же оснащённый интернетом.

— С хорошим, отличным настроением идём на работу. Работаем день и ночь. Сидим здесь. Даже уходить неохота домой. И ребятишки также, — говорит учитель начальных классов Валентина Белоусова.

В тёплом и благоустроенном здании просторные и светлые кабинеты с высокими потолками и пластиковыми окнами. Особая гордость — краеведческий музей. Сейчас тут занимаются почти 40 учеников. И скорее всего школьников станет больше. Рождаемость в посёлке растёт. Молодёжь в последние годы всё чаще возвращается на родину.

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