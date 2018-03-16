Новую школу построили в тофаларском посёлке Нерха
Дети торопятся на занятия.
Дети торопятся на занятия.
— Спортзал. Там можно побегать, поиграть. Там библиотека, в шашки играть. Компьютерные классы.
Раньше школа и детсад располагались в старых деревянных зданиях с печным отоплением. Там было так тесно, что уроки физкультуры проходили в коридоре.
— В коридоре у нас была и столовая, и спортзал. Теснота была, конечно. Условия у нас были намного хуже. Привозная вода и дрова, — говорит директор МКОУ «Начальная
— С хорошим, отличным настроением идём на работу. Работаем день и ночь. Сидим здесь. Даже уходить неохота домой. И ребятишки также, — говорит учитель начальных классов Валентина Белоусова.
В тёплом и благоустроенном здании просторные и светлые кабинеты с высокими потолками и пластиковыми окнами. Особая гордость — краеведческий музей. Сейчас тут занимаются почти 40 учеников. И скорее всего школьников станет больше. Рождаемость в посёлке растёт. Молодёжь в последние годы всё чаще возвращается на родину.
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