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11:26 (мск), источник: Newslab.ru

Во время Универсиады в Красноярске увеличат количество поездов городской электрички

По предварительным подсчетам, гостей и болельщиков будет перевозить 21 дополнительный электропоезд.

Источник: РИА "Новости"

Для комфортной доставки гостей и болельщиков самого масштабного спортивного события в истории Красноярска — Всемирной зимней Универсиады — на период проведения соревнований назначат дополнительные городские электропоезда. Такая договоренность достигнута на выездном совещании комитета по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного Собрания Красноярского края.

13 марта красноярские чиновники и депутаты вместе с железнодорожниками проехали по городскому железнодорожному кольцу и осмотрели уже построенные и строящиеся к Универсиаде-2019 пассажирские платформы в черте Красноярска. Участники совещания обсудили дальнейшие перспективы развития «Городской электрички». Одним из главных вопросов стала организация движения городских электропоездов в дни проведения Студенческих игр.

«По предварительным расчетам, необходимо дополнительно назначить 21 электропоезд. Это позволит сформировать комфортное расписание городских маршрутов, с учетом времени проведения соревнований и максимально удобной частоты курсирования поездов», — рассказал заместитель начальника КрасЖД по взаимодействию с органами власти Лев Ткачев.

Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров подтвердил, что в 2019 году из регионального бюджета для организации внутригородских железнодорожных перевозок планируется дополнительно выделить 2,7 млн рублей.

Красноярской железной дорогой уже проведена большая работа по модернизации городской пассажирской инфраструктуры. В 2017 году сдана в эксплуатацию платформа «Северное шоссе», расположенная в шаговой доступности от ледового дворца «Арена Север». В 2018 году завершится строительство платформ «Калинина», «Тихие зори» и «Бобровый лог». Началось проектирование платформы — «Арена Платинум», которая появится рядом с одноименным спорткомплексом, где пройдут церемонии открытия и закрытия Универсиады.

«“Городская электричка” — важная часть системы общественного транспорта Красноярска. Маршрутная сеть электропоездов замыкает в кольцо левобережье и правобережье города. Сегодня остановочные пункты “Городской электрички” строятся в новых, растущих микрорайонах, где спрос на этот вид транспорта высок. Нужно создать удобные подходы и подъезды к платформам, и мы эту работу уже ведем. В этом году планируем благоустроить подходы к пяти новым остановочным пунктам», — рассказал глава Красноярска Сергей Ерёмин.

Председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного Собрания Красноярского края Владимир Демидов также подчеркнул важность этого вида транспорта для жизни города и для создания комфортной транспортной среды во время Универсиады.

«Такое масштабное спортивное событие не может обойтись без электропоездов. В частности, рассматривается вариант доставки болельщиков в ледовый дворец “Платинум Арена” только электропоездами, чтобы не создавать в этом районе Красноярска транспортный коллапс», — отметил Владимир Демидов.

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