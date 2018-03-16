Во время Универсиады в Красноярске увеличат количество поездов городской электрички
По предварительным подсчетам, гостей и болельщиков будет перевозить 21 дополнительный электропоезд.
По предварительным подсчетам, гостей и болельщиков будет перевозить 21 дополнительный электропоезд.
Для комфортной доставки гостей и болельщиков самого масштабного спортивного события в истории Красноярска — Всемирной зимней Универсиады — на период проведения соревнований назначат дополнительные городские электропоезда. Такая договоренность достигнута на выездном совещании комитета по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного Собрания Красноярского края.
«По предварительным расчетам, необходимо дополнительно назначить 21 электропоезд. Это позволит сформировать комфортное расписание городских маршрутов, с учетом времени проведения соревнований и максимально удобной частоты курсирования поездов», — рассказал заместитель начальника КрасЖД по взаимодействию с органами власти Лев Ткачев.
Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров подтвердил, что в 2019 году из регионального бюджета для организации внутригородских железнодорожных перевозок планируется дополнительно выделить 2,7 млн рублей.
Красноярской железной дорогой уже проведена большая работа по модернизации городской пассажирской инфраструктуры. В 2017 году сдана в эксплуатацию платформа «Северное шоссе», расположенная в шаговой доступности от ледового дворца «Арена Север». В 2018 году завершится строительство платформ «Калинина», «Тихие зори» и «Бобровый лог». Началось проектирование платформы — «Арена Платинум», которая появится рядом с одноименным спорткомплексом, где пройдут церемонии открытия и закрытия Универсиады.
«“Городская электричка” — важная часть системы общественного транспорта Красноярска. Маршрутная сеть электропоездов замыкает в кольцо левобережье и правобережье города. Сегодня остановочные пункты “Городской электрички” строятся в новых, растущих микрорайонах, где спрос на этот вид транспорта высок. Нужно создать удобные подходы и подъезды к платформам, и мы эту работу уже ведем. В этом году планируем благоустроить подходы к пяти новым остановочным пунктам», — рассказал глава Красноярска Сергей Ерёмин.
«Такое масштабное спортивное событие не может обойтись без электропоездов. В частности, рассматривается вариант доставки болельщиков в ледовый дворец “Платинум Арена” только электропоездами, чтобы не создавать в этом районе Красноярска транспортный коллапс», — отметил Владимир Демидов.
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