Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Германии появились вопросы к ультиматуму Мэй в адрес России
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Ляйсан Утяшева опубликовала трогательное фото Павла Воли с сыном
Лавров отреагировал на призыв министра Британии к РФ «заткнуться»
«Железная леди»: Полина Гагарина примерила деловой костюм
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Лавров: Британии придется ответить за обман
Новая «Нива»: она будет похожа на старую
Глава ГИБДД рассказал о зарплатах подчиненных
Британия отреагировала на ответные меры России
Экипаж танка Abrams армии США оценил «Армату» РФ
Алена Апина провела радиоэфир с группой «На-На»
Дочь Риз Уизерспун дружит с внуком Пола Маккартни
Мужчина ударился о край стола и чуть не потерял ногу
5 новых способов обезболивания
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
11:48 (мск), источник: Вести Иркутск

Новый вертолёт санавиации появился в Иркутской области

В Иркутской области появился новый вертолёт санавиации. Уже второй. Ми-8АМТ с медицинским модулем пополнил парк авиакомпании «Ангара».

Источник: Вести Иркутск

Машину на днях перегнали с Улан-Удэнского авиазавода. У воздушного судна есть дополнительные топливные баки. Это позволяет увеличить дальность полётов с 600 т до 1000 километров без дозаправки. На вертолёте можно перевозить сразу двоих пациентов.

— Штатные узлы, навески позволяют сделать в течение нескольких часов инженерно-техническому составу снять медицинский модуль, закрепить другое оборудование. С ним вертолёт может использоваться в паспортном или поисково-спасательном обеспечении, — говорит генеральный директор «Авиакомпании “Ангара”» Анатолий Юртаев.

Всего теперь у региона два санитарных вертолёта. Один будет базироваться в Киренске, другой — в Иркутске. На их бортах есть всё, чтобы во время полёта оказать качественную медицинскую помощь пострадавшим.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Молодая актриса обвинила известного российского режиссера в изнасиловании
Цена жизни 250 тысяч: стало известно, где утопили пропавшую семью
Россия расширит «черный список» в ответ на новые санкции США
В Госдуме задумались об отмене ЕГЭ
«Они в сто лет женятся». Секрет долгожителей Азербайджана
Поклонская попросила ЦИК снять с выборов Собчак
Эксперт опроверг возможность перевозки «Новичка» в чемодане
Стало известно количество опасной для здоровья рыбы на прилавках
Кто в доме хозяин: пес провел генеральную уборку (видео)
Спорт
Победа над «Лионом» позволила ЦСКА выйти четвертьфинал ЛЕ ЦСКА — единственный российский клуб, который продолжает участие в Лиге Европы
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
В Москве отказались от льготной ипотеки по реновации
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе Ребенок стучался в окно здания 20 минут, пока его не заметили жители соседнего дома.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь