Новый вертолёт санавиации появился в Иркутской области

Источник: Вести Иркутск

Машину на днях перегнали с Улан-Удэнского авиазавода. У воздушного судна есть дополнительные топливные баки. Это позволяет увеличить дальность полётов с 600 т до 1000 километров без дозаправки. На вертолёте можно перевозить сразу двоих пациентов.

— Штатные узлы, навески позволяют сделать в течение нескольких часов инженерно-техническому составу снять медицинский модуль, закрепить другое оборудование. С ним вертолёт может использоваться в паспортном или поисково-спасательном обеспечении, — говорит генеральный директор «Авиакомпании “Ангара”» Анатолий Юртаев.