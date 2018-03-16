Новый вертолёт санавиации появился в Иркутской области
В Иркутской области появился новый вертолёт санавиации. Уже второй. Ми-8АМТ с медицинским модулем пополнил парк авиакомпании «Ангара».
В Иркутской области появился новый вертолёт санавиации. Уже второй. Ми-8АМТ с медицинским модулем пополнил парк авиакомпании «Ангара».
Машину на днях перегнали с
— Штатные узлы, навески позволяют сделать в течение нескольких часов
Всего теперь у региона два санитарных вертолёта. Один будет базироваться в Киренске, другой — в Иркутске. На их бортах есть всё, чтобы во время полёта оказать качественную медицинскую помощь пострадавшим.
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