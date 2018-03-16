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11:24 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре уборку в рамках Всекубанского субботника перенесли на 31 марта

Изначально мероприятия были запланированы на 28 апреля.

Особое внимание уделят состоянию зеленых зон, ликвидации свалок, уборке мусора с берега реки Кубань, очистке и благоустройству магистральных улиц и подъездных трасс к Краснодару. Для проверки санитарного состояния зон отвода к краснодарскому участку Северо-Кавказской железой дороги организуют объезд путей.

Заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Максим Онищенко поручил определить конкретную дислокацию мест проведения субботника. По его словам, особое внимание необходимо уделить очистке накопившегося за зиму бытового мусора и опавших веток в парках и скверах Краснодара.

В ходе субботника задействуют более 400 единиц техники, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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