В Краснодаре уборку в рамках Всекубанского субботника перенесли на 31 марта

Особое внимание уделят состоянию зеленых зон, ликвидации свалок, уборке мусора с берега реки Кубань, очистке и благоустройству магистральных улиц и подъездных трасс к Краснодару. Для проверки санитарного состояния зон отвода к краснодарскому участку Северо-Кавказской железой дороги организуют объезд путей.

Заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Максим Онищенко поручил определить конкретную дислокацию мест проведения субботника. По его словам, особое внимание необходимо уделить очистке накопившегося за зиму бытового мусора и опавших веток в парках и скверах Краснодара.