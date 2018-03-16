В Краснодаре уборку в рамках Всекубанского субботника перенесли на 31 марта
Изначально мероприятия были запланированы на 28 апреля.
Изначально мероприятия были запланированы на 28 апреля.
Особое внимание уделят состоянию зеленых зон, ликвидации свалок, уборке мусора с берега реки Кубань, очистке и благоустройству магистральных улиц и подъездных трасс к Краснодару. Для проверки санитарного состояния зон отвода к краснодарскому участку
Заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Максим Онищенко поручил определить конкретную дислокацию мест проведения субботника. По его словам, особое внимание необходимо уделить очистке накопившегося за зиму бытового мусора и опавших веток в парках и скверах Краснодара.
В ходе субботника задействуют более 400 единиц техники, сообщает
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