ГАИ призывает водителей и пешеходов быть внимательнее из-за непогоды
16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ призывает водителей и пешеходов быть внимательнее
16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ призывает водителей и пешеходов быть внимательнее
В предстоящие выходные на части территории Беларуси прогнозируется неблагоприятная погода: снег, значительное понижение температуры, гололедица.
«Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения безоговорочно следовать правилам и соблюдать повышенные меры безопасности на дороге. Водителям в первую очередь необходимо выбирать безопасную скорость, избегать резких торможений особенно на закруглениях дорог, увеличить дистанцию и боковой интервал движения, отказаться от необдуманных маневров», — отметили в ГАИ.
Пешеходы также должны проявлять повышенную осторожность. «Переходите дорогу только в установленных местах. Перед выходом на проезжую часть убедитесь, что все автомобили успели остановиться. Аккуратно приближайтесь к краю проезжей части, чтобы не соскользнуть под колеса. Будьте внимательны во дворах. Обозначайте себя световозвращающими элементами», — порекомендовали в ГАИ.
Работа Госавтоинспекции в связи со сложными и опасными метеорологическими явлениями организована по усиленному варианту несения службы. Личный состав
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