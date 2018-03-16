ГАИ призывает водителей и пешеходов быть внимательнее из-за непогоды

Источник: БЕЛТА

В предстоящие выходные на части территории Беларуси прогнозируется неблагоприятная погода: снег, значительное понижение температуры, гололедица.

«Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения безоговорочно следовать правилам и соблюдать повышенные меры безопасности на дороге. Водителям в первую очередь необходимо выбирать безопасную скорость, избегать резких торможений особенно на закруглениях дорог, увеличить дистанцию и боковой интервал движения, отказаться от необдуманных маневров», — отметили в ГАИ.

Пешеходы также должны проявлять повышенную осторожность. «Переходите дорогу только в установленных местах. Перед выходом на проезжую часть убедитесь, что все автомобили успели остановиться. Аккуратно приближайтесь к краю проезжей части, чтобы не соскользнуть под колеса. Будьте внимательны во дворах. Обозначайте себя световозвращающими элементами», — порекомендовали в ГАИ.