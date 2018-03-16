В Красноярске лучшие участники Поста № 1 получили награды

Лучших участников Поста № 1 выбирали в течение всего года. Претенденты должны в совершенстве выполнять приемы строевой подготовки, разборку-сборку автомата Калашникова, знать воинские звания и устав почетной караульной службы.

Церемония награждения прошла во Дворце культуры «Правобережный». Там собрались более пятисот постовцев. Перед участниками выступили депутат Госдумы Юрий Швыткин, замглавы города Наталья Боброва.

По итогам рейтинга лучшей стала школа № 91.

«Я не задумываясь пошел на Пост № 1, когда мне предложили. Я считаю, что тем самым я отдаю дань памяти и честь тем, кто защищал нас во время войны. И друзья мои все положительно относятся к тому, чем я занимаюсь», — сказал после церемонии награждения ученик 91-ой школы, участник лучшего караула Александр Таюрский.

Церемония награждения почетного караула Поста № 1 проходит раз в год.

«Пост № 1 это тот проект, который развивается очень мощно и, главное, результативно. В этом году пост № 1 у нас стал призером международного турнира или мероприятия “Спасская башня” в Москве, также наш пост города Красноярска стал бронзовым призером всероссийских мероприятий именно по несению вахты памяти», — рассказал директор молодежного военно-спортивного центра «Патриот» Валентин Буланков.