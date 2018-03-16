Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Кома отпустила: заговорил отравленный со Скрипалем полицейский
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе
Выступление российской фигуристки Трусовой потрясло весь мир
«Железная леди»: Полина Гагарина примерила деловой костюм
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Посольство РФ в Лондоне пошутило на тему высылки 23 дипломатов
Лавров: Британии придется ответить за обман
Новая «Нива»: она будет похожа на старую
Глава ГИБДД рассказал о зарплатах подчиненных
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Алена Апина провела радиоэфир с группой «На-На»
Дочь Риз Уизерспун дружит с внуком Пола Маккартни
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Польза алкоголя: правда и вымыслы
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
11:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске лучшие участники Поста № 1 получили награды

Торжественная церемония прошла на правом берегу.

Лучших участников Поста № 1 выбирали в течение всего года. Претенденты должны в совершенстве выполнять приемы строевой подготовки, разборку-сборку автомата Калашникова, знать воинские звания и устав почетной караульной службы.

Церемония награждения прошла во Дворце культуры «Правобережный». Там собрались более пятисот постовцев. Перед участниками выступили депутат Госдумы Юрий Швыткин, замглавы города Наталья Боброва.

По итогам рейтинга лучшей стала школа № 91.

«Я не задумываясь пошел на Пост № 1, когда мне предложили. Я считаю, что тем самым я отдаю дань памяти и честь тем, кто защищал нас во время войны. И друзья мои все положительно относятся к тому, чем я занимаюсь», — сказал после церемонии награждения ученик 91-ой школы, участник лучшего караула Александр Таюрский.

Церемония награждения почетного караула Поста № 1 проходит раз в год.

«Пост № 1 это тот проект, который развивается очень мощно и, главное, результативно. В этом году пост № 1 у нас стал призером международного турнира или мероприятия “Спасская башня” в Москве, также наш пост города Красноярска стал бронзовым призером всероссийских мероприятий именно по несению вахты памяти», — рассказал директор молодежного военно-спортивного центра «Патриот» Валентин Буланков.

«Пост № 1» был основан в 1961 году. В 1987-м почетная караульная служба была приостановлена. В 2015 году проект возродили. За три года в почетной караульной службе поучаствовали более трех тысяч школьников из 98-и образовательных учреждений. За это время произошло 12 300 смен часовых.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Шушенском районе вооруженный пистолетом студент напал на школьника и хотел его ограбить
Россия расширит «черный список» в ответ на новые санкции США
В Госдуме задумались об отмене ЕГЭ
Эксперт опроверг возможность перевозки «Новичка» в чемодане
Поклонская попросила ЦИК снять с выборов Собчак
Стало известно количество опасной для здоровья рыбы на прилавках
Кто в доме хозяин: пес провел генеральную уборку (видео)
Россияне потеряли 55 млрд рублей при смене пенсионных фондов
Спорт
Победа над «Лионом» позволила ЦСКА выйти четвертьфинал ЛЕ ЦСКА — единственный российский клуб, который продолжает участие в Лиге Европы
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
В Москве отказались от льготной ипотеки по реновации
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе Ребенок стучался в окно здания 20 минут, пока его не заметили жители соседнего дома.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь