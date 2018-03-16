В Красноярске лучшие участники Поста № 1 получили награды
Торжественная церемония прошла на правом берегу.
Торжественная церемония прошла на правом берегу.
Лучших участников Поста № 1 выбирали в течение всего года. Претенденты должны в совершенстве выполнять приемы строевой подготовки,
Церемония награждения прошла во Дворце культуры «Правобережный». Там собрались более пятисот постовцев. Перед участниками выступили депутат Госдумы Юрий Швыткин, замглавы города Наталья Боброва.
«Я не задумываясь пошел на Пост № 1, когда мне предложили. Я считаю, что тем самым я отдаю дань памяти и честь тем, кто защищал нас во время войны. И друзья мои все положительно относятся к тому, чем я занимаюсь», — сказал после церемонии награждения ученик 91-ой школы, участник лучшего караула Александр Таюрский.
Церемония награждения почетного караула Поста № 1 проходит раз в год.
«Пост № 1 это тот проект, который развивается очень мощно и, главное, результативно. В этом году пост № 1 у нас стал призером международного турнира или мероприятия “Спасская башня” в Москве, также наш пост города Красноярска стал бронзовым призером всероссийских мероприятий именно по несению вахты памяти», — рассказал директор молодежного
«Пост № 1» был основан в 1961 году. В 1987-м почетная караульная служба была приостановлена. В 2015 году проект возродили. За три года в почетной караульной службе поучаствовали более трех тысяч школьников из 98-и образовательных учреждений. За это время произошло 12 300 смен часовых.
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