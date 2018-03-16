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11:35 (мск), источник: ivbg.ru

В Кингисеппе построят морг на полторы тысячи мест

На проектирование морга для Кингисеппского района Управление строительства Ленинградской области (УС ЛО) выделило более 6,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Госзакупок.

Источник: Reuters

Соответствующий электронный аукцион с начальной ценой лота 6 583 920 рублей объявлен по заказу Управления строительства Ленобласти 15 марта 2018 года. Деньги выделяются из областного бюджета.

Новый морг должен быть спроектирован исполнителем, которому предстоит создать проектную и рабочую документацию, за 330 календарных дней с момента подписания госконтракта.

По техническому заданию к аукциону, здание морга будет включать в себя административную группу помещений, патологоанатомическое и судебно-медицинское отделения.

Пропускная способность будет составлять 1440 трупов в год: патологоанатомического отделения — 340 трупов, а судебно-медицинского — 1100 трупов. Мощность объекта в аукционной документации характеризуется таким показателем, как 1130 вскрытий в год.

Заявки на участие в проектировании морга можно подать до 5 апреля 2018 года.

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