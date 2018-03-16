В Кингисеппе построят морг на полторы тысячи мест
На проектирование морга для Кингисеппского района Управление строительства Ленинградской области (УС ЛО) выделило более 6,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Госзакупок.
На проектирование морга для Кингисеппского района Управление строительства Ленинградской области (УС ЛО) выделило более 6,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Госзакупок.
Соответствующий электронный аукцион с начальной ценой лота 6 583 920 рублей объявлен по заказу Управления строительства Ленобласти 15 марта 2018 года. Деньги выделяются из областного бюджета.
Новый морг должен быть спроектирован исполнителем, которому предстоит создать проектную и рабочую документацию, за 330 календарных дней с момента подписания госконтракта.
По техническому заданию к аукциону, здание морга будет включать в себя административную группу помещений, патологоанатомическое и
Пропускная способность будет составлять 1440 трупов в год: патологоанатомического отделения — 340 трупов, а
Заявки на участие в проектировании морга можно подать до 5 апреля 2018 года.
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