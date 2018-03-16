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11:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Две парковки закроют в Иркутске с 6 апреля

Они находятся на участках улиц Байкальской и Зверева.

Источник: Комсомольская правда

Автомобилисты, будьте внимательны — с 6 апреля в Иркутске запретят еще две парковки. Одна из них, длиной 60 метров, расположена на улице Зверева от дома № 30 до улицы Депутатской.

— Это нужно, чтобы обеспечить безопасность пешеходов — по этой дороге дети каждый день ходят в школу, а из-за припаркованных машин проезжую часть видно хуже, — поясняют в пресс-службе администрации Иркутска.

А еще нельзя будет оставлять автомобили на улице Байкальской напротив здания Октябрьского районного суда.

Кроме того, с 3 апреля закроют парковку вдоль здания 23-й школы на улице Загоскина.

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