Две парковки закроют в Иркутске с 6 апреля

Источник: Комсомольская правда

Автомобилисты, будьте внимательны — с 6 апреля в Иркутске запретят еще две парковки. Одна из них, длиной 60 метров, расположена на улице Зверева от дома № 30 до улицы Депутатской.

— Это нужно, чтобы обеспечить безопасность пешеходов — по этой дороге дети каждый день ходят в школу, а из-за припаркованных машин проезжую часть видно хуже, — поясняют в пресс-службе администрации Иркутска.

А еще нельзя будет оставлять автомобили на улице Байкальской напротив здания Октябрьского районного суда.