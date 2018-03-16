Две парковки закроют в Иркутске с 6 апреля
Они находятся на участках улиц Байкальской и Зверева.
Они находятся на участках улиц Байкальской и Зверева.
Автомобилисты, будьте внимательны — с 6 апреля в Иркутске запретят еще две парковки. Одна из них, длиной 60 метров, расположена на улице Зверева от дома № 30 до улицы Депутатской.
— Это нужно, чтобы обеспечить безопасность пешеходов — по этой дороге дети каждый день ходят в школу, а
А еще нельзя будет оставлять автомобили на улице Байкальской напротив здания Октябрьского районного суда.
Кроме того, с 3 апреля закроют парковку вдоль здания 23-й школы на улице Загоскина.
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