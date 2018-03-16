Государственные награды вручили жителям Иркутской области

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Указом президента РФ за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу орденом Почёта был награжден Владимир Воронов, профессор Иркутского национального исследовательского технического университета, ведущий специалист в сфере молекулярной спектроскопии и физико-органической химии.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили работники промышленности: начальник участка «Горный» обособленного подразделения «Карьер Перевал» Ангарского цементно-горного комбината Валерий Бобков, начальник отдела технического контроля и лаборатории Ангарского цементно-горного комбината Ольга Кривченко, электросварщик ручной сварки Рудоремонтного завода Леонид Соколов и старший оператор технологических установок нефтеперерабатывающего завода Ангарской нефтехимической компании Александр Шенкарев.

Прчётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей отделением анестезиологии — реанимации Иркутской областной клинической больницы Елене Овчаренко и врачу-пульмонологу Иркутской государственной областной детской клинической больницы Вере Шинкаревой.

За заслуги в сфере сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» получили начальник цеха сельскохозяйственного публичного акционерного общества «Белореченское» Александр Склянов и главный агроном этого же предприятия Андрей Шуплецов.

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено Олегу Батыреву, директору физкультурно-спортивного клуба «Шелехов».

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность благодарность президента России объявлена преподавателю Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридерика Шопена Надежде Васильевой.

Звание «Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области» присвоено преподавателю этого же учебного заведения Татьяне Акимовой, балетмейстеру Государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы» Людмиле Хусаевой и заведующей филиалом «Дом ремесел» музей истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова Лидии Эверстовой.

Почётное звание «Заслуженный геолог Иркутской области» получили начальник геологического отдела Сибирской геологической компании Дзидра Калинина и кандидат геолого-минералогических наук, заместитель начальника департамента — начальник отдела геологии и лицензирования по Иркутской области департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу Андрей Салаев.

За личное мужество и отвагу, проявленные при спасении людей на территории Иркутской области, награжден знаком отличия «За честь и мужество» Новруз Теймур оглы Назаров. В апреле 2017 года мужчина спас девушку из тонущего автомобиля.