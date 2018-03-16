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11:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские ученые сделали протез для травмированного сокола

Новосибирские ученые сделали протез для сокола, который получил травмы, столкнувшись с машиной. Исследователи вообще конструируют беспилотники, и вот впервые по просьбе волонтеров создали искусственную лапу птицы. Протез установили сегодня. О том, как спасали соколиху по прозвищу Гром — репортаж Алены Беляевой.

Источник: Вести - Новосибирск

Хищный взгляд, гордая осанка — соколиха по имени Гром людей не боится. Больше года назад попала под машину, водитель тут же отвез хищницу в реабилитационный центр.

Дарья Зимина, волонтер Новосибирского центра реабилитации хищных птиц: «Травмы были достаточно серьезные, ветеринар удалил крыло и часть лапы. Привыкла, она живет спокойно, но у нее происходят губительные для нее изменения в организме».

Смещение органов, деформация из-за хромоты — в дикой природе пернатому не выжить. По просьбе Дарьи, помочь взялись новосибирские ученые. Они конструируют беспилотники, но, хоть протез — дело для них и новое, они его сделали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кирилл Яковченко, разработчик протеза, основатель стартапа гибридных беспилотников: «Силовые элементы, которые внутри, укрепляют каркас аппарата — для того, чтобы у него не сломались крылья или фюзеляж. Снаружи делают прочный композит, а внутри его усиливают элементами — распорками из 3D-пластика. Для изготовления протеза решили использовать именно технологию 3D-печати».

Технологии изготовления беспилотников помогли спасти и «хищного летчика». Время ставить протез. Обещают — он будет прочным и долговечным. Это второй, усовершенствованный вариант, первый был менее комфортным. Гром нервничает, хозяйка успокаивает любимицу. Надеть, затянуть потуже, пара ловких движений — и готово.

Алена Беляева, корреспондент: «Протез закрепили. Чтобы привыкнуть к нему, соколу понадобится время — специалисты говорят, две-три недели. Если опыт будет успешным, то способность снова ходить обретут и другие птицы, которым нужна такая помощь».

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