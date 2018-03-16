В выходные в Ростове ожидаются дожди и выборы
В выходные дни, 17 и 18 марта, в
В выходные дни, 17 и 18 марта, в
Как сообщают синоптики, столбики термометра поднимутся до +13 градусов Цельсия. Тем не менее, жителям донской столицы следует опасаться кратковременных дождей и захватить с собой зонтик.
В частности, в субботу ночью будет -3 градуса, однако уже в дневные часы потеплеет до +8. Ведь день будет идти дождь, южный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.
В день выборов Президента России, 18 марта, температура воздуха составит +13, в ночь на воскресенье +4. Ветер будет дуть примерно с такой же скоростью.
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