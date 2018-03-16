В выходные в Ростове ожидаются дожди и выборы

Как сообщают синоптики, столбики термометра поднимутся до +13 градусов Цельсия. Тем не менее, жителям донской столицы следует опасаться кратковременных дождей и захватить с собой зонтик.

В частности, в субботу ночью будет -3 градуса, однако уже в дневные часы потеплеет до +8. Ведь день будет идти дождь, южный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.