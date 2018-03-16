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11:27 (мск), источник: Вести - Воронеж

В дни домашних игр «Факела» в Воронеже перекроют улицу Студенческую

Движение для водителей запретят с 9:00 до 22:00.

Источник: Вести - Воронеж

Городские власти закроют движение по улице Студенческой в дни домашних игр «Факела». Об этом сообщила пресс-служба мэрии в пятницу, 16 марта. Движение от улицы Чайковского до улицы Комиссаржевской запретят с 9:00 до 22:00.

Ограничения установят для повышения безопасности дорожного движения и участников и болельщиков «Факела» при проведении Фонбет-Первенства России по футболу среди клубов ФНЛ в сезоне 2017−2018 годов.

Согласно утверждённому графику, домашние встречи сине-белые проведут: 24 и 31 марта; 11,15 и 21 апреля; 2 и 12 мая.

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