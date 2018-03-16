В дни домашних игр «Факела» в Воронеже перекроют улицу Студенческую

Городские власти закроют движение по улице Студенческой в дни домашних игр «Факела». Об этом сообщила пресс-служба мэрии в пятницу, 16 марта. Движение от улицы Чайковского до улицы Комиссаржевской запретят с 9:00 до 22:00.