В дни домашних игр «Факела» в Воронеже перекроют улицу Студенческую
Движение для водителей запретят с 9:00 до 22:00.
Движение для водителей запретят с 9:00 до 22:00.
Городские власти закроют движение по улице Студенческой в дни домашних игр «Факела». Об этом сообщила
Ограничения установят для повышения безопасности дорожного движения и участников и болельщиков «Факела» при проведении
Согласно утверждённому графику, домашние встречи
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