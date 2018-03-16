Реконструкция самарской школе № 46, в которой рухнул потолок, не потребуется

Источник: РИА "Новости"

Одной из тем, поднятых в ходе общения с горожанами, стала судьба школы № 46, в которой в начале сентября прошлого года обвалился потолок в одном из кабинетов начальных классов, расположенном на 1 этаже.

Жители района поинтересовались у Елены Лапушкиной, какие работы будут проводиться в здании и когда они будут завершены. По словам главы города, техническая экспертиза показала, что школа не нуждается в реконструкции.