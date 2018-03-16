Миллиардер из Китая хочет создать в Беларуси систему аренды автомобилей

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Китайский миллиардер Ван Эньпэй планирует реализовать в Беларуси новый проект «Автомобили для общего пользования», сообщается на сайте Национального агентства инвестиций и приватизации.

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Визит в Беларусь китайской делегации во главе с предпринимателем Ван Эньпэем (генеральным директором компании Guangzhou Xinjinlai Import and Export Trade Co. Ltd.) проходил 11—16 марта .

Участники встретились с руководителями министерств, главами исполкомов, а также посетили ряд предприятий. В рамках круглого стола в Объединенном институте машиностроения НАН состоялся круглый стол на тему «Автомобили для общего пользования».

Китайская сторона намерена реализовать в Беларуси новый проект, по мнению миллиардера — весьма перспективный. Суть его состоит в создании общественной системы аренды автомобилей с оплатой по времени эксплуатации. Все основные операции в ней, включая заказ авто и горячую линию, станут осуществляться с помощью специального ПО через смартфон.

Предполагается, что главной группой пользователей в Беларуси станут иностранные туристы.