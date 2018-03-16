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11:29 (мск), источник: Sputnik

Синий и черный: в Узбекистане придумали, как внедрить раздельный сбор мусора

Теперь все отходы будут делить на два типа — органические, а также вторичные материальные ресурсы — пластмасса, бумага, металла и стекло.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Узбекистане разработана детальная «дорожная карта» по переходу на раздельный сбор мусора, сообщает корреспондент Sputnik.

Документ предлагает внедрить раздельный сбор в городах страны до конца 2019 года. При этом интересно, что теперь все отходы будут делить на два типа — органические, а также вторичные материальные ресурсы (пластмасса, бумага, металла и стекло). Соответственно и пакетов для мусора будет всего два вида: черные — для органических отходов, синие — для вторсырья.

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Кроме того, появится новый порядок вывоза мусора. В многоквартирном жилом секторе органические отходы планируется вывозить один раз в день, вторичные материалы — один раз в неделю.

В индивидуальном секторе используют систему сбора по методу «сигнального вызова». За органическим мусором машина будет приезжать два раза в неделю, за вторичным — один раз. Для привлечения внимания населения она будет подавать специальный звуковой сигнал.

Раздельный сбор будет активно использоваться и в общественных местах. Так, например, популярные места отдыха у узбекистанцев оснастят специальными контейнерами, а предпринимателям, которые намерены заниматься сбором и переработкой отходов, планируется предоставить ряд льгот и преференций.

На втором этапе до 2021 года раздельный сбор будет внедрен в сельской местности по всей республике.

Напомним, что система раздельного сбора мусора в пилотном режиме внедряется в Ташкенте с 2012 года, однако до сих пор так и не была официально запущена. При этом в ноябре прошлого года представители Госкомэкологии заявляли, что вопрос о вводе раздельного сбора может быть и вовсе пересмотрен, так как многие развитые страны отказались от него в пользу сортировки отходов прямо на мусороперерабатывающих заводах.

Тем не менее инфраструктура для ввода раздельного сбора в стране постепенно создается. В девяти городах Узбекистана за последние полтора года были созданы кластеры по сбору, вывозу, транспортировке, сортировке, утилизации, переработке и захоронению бытовых отходов общей мощностью переработки 1,2 миллиона тонн в год.

В населенных пунктах построено более 322 новых типовых мусоросборочных пунктов, оснащенных 2652 современными контейнерами, проведены работы по обустройству 97 полигонов твердых бытовых отходов.

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