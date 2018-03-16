Сотрудники МЧС усилили наблюдение за местами выхода на лед
В преддверии теплых выходных сотрудники краевого МЧС вместе со спасателями, полицейскими и представителями районных администраций усилят контроль за водоемами края. Они будут выявлять случаи выезда автомобилей и выхода людей на лед в запрещенных для этого местах.
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