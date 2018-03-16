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11:39 (мск), источник: НИА Красноярск

Сотрудники МЧС усилили наблюдение за местами выхода на лед

В преддверии теплых выходных сотрудники краевого МЧС вместе со спасателями, полицейскими и представителями районных администраций усилят контроль за водоемами края. Они будут выявлять случаи выезда автомобилей и выхода людей на лед в запрещенных для этого местах.

Источник: НИА Красноярск

Всего на территории Красноярского края 38 таких пунктов. Как правило, это места для подледной рыбалки. При проведении рейда с нарушителями проведут профилактические беседы и составят в их отношении протоколы. «За выезд и выход на лед вне ледовых переправ предусмотрен штраф: на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей», — напоминают в пресс-службе МЧС по краю.

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