Сотрудники МЧС усилили наблюдение за местами выхода на лед

Всего на территории Красноярского края 38 таких пунктов. Как правило, это места для подледной рыбалки. При проведении рейда с нарушителями проведут профилактические беседы и составят в их отношении протоколы. «За выезд и выход на лед вне ледовых переправ предусмотрен штраф: на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей», — напоминают в пресс-службе МЧС по краю.