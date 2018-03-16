В 1,2 раза меньше болеть туберкулёзом стали жители Иркутска
Снижение заболеваемости туберкулезом и смертности от него отмечены в Иркутске.
Снижение заболеваемости туберкулезом и смертности от него отмечены в Иркутске.
Об этом сообщает 16 марта 2018 года
Для дальнейшего улучшения ситуации на заседании межведомственной комиссии по профилактике и предупреждению распространения социально значимых заболеваний было принято решение разработать проект комплексного плана мероприятий, направленных на противодействие распространения туберкулезной инфекции. Кроме того, планируется усилить работу с руководителями предприятий и учреждений всех форм собственности по контролю за прохождением работниками предварительных и периодических медицинских осмотров на туберкулёз.
Напомним, что 24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Он был учреждён в 1982 году по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями и приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулёза — палочки Коха. В 1993 году туберкулез объявлен ВОЗ национальным бедствием.
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