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11:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

В 1,2 раза меньше болеть туберкулёзом стали жители Иркутска

Снижение заболеваемости туберкулезом и смертности от него отмечены в Иркутске.

Об этом сообщает 16 марта 2018 года пресс-служба мэрии со ссылкой на главного врача Иркутской областной туберкулёзной больницы Михаила Кощеева. По его данным, в 2017 году по сравнению с 2016 годом в 1,2 раза отмечено снижение общей заболеваемости и детской заболеваемости туберкулёзом, в 1,3 раза — снижение смертности от туберкулёза.

Для дальнейшего улучшения ситуации на заседании межведомственной комиссии по профилактике и предупреждению распространения социально значимых заболеваний было принято решение разработать проект комплексного плана мероприятий, направленных на противодействие распространения туберкулезной инфекции. Кроме того, планируется усилить работу с руководителями предприятий и учреждений всех форм собственности по контролю за прохождением работниками предварительных и периодических медицинских осмотров на туберкулёз.

Напомним, что 24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Он был учреждён в 1982 году по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями и приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулёза — палочки Коха. В 1993 году туберкулез объявлен ВОЗ национальным бедствием.

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