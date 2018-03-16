В 1,2 раза меньше болеть туберкулёзом стали жители Иркутска

Об этом сообщает 16 марта 2018 года пресс-служба мэрии со ссылкой на главного врача Иркутской областной туберкулёзной больницы Михаила Кощеева. По его данным, в 2017 году по сравнению с 2016 годом в 1,2 раза отмечено снижение общей заболеваемости и детской заболеваемости туберкулёзом, в 1,3 раза — снижение смертности от туберкулёза.

Для дальнейшего улучшения ситуации на заседании межведомственной комиссии по профилактике и предупреждению распространения социально значимых заболеваний было принято решение разработать проект комплексного плана мероприятий, направленных на противодействие распространения туберкулезной инфекции. Кроме того, планируется усилить работу с руководителями предприятий и учреждений всех форм собственности по контролю за прохождением работниками предварительных и периодических медицинских осмотров на туберкулёз.