Из-за праздника в Симферополе перекроют движение в центре

«В связи с проведением на территории крымской столицы мероприятий, посвященных празднованию Дня Общекрымского референдума 2014 года и Дня воссоединения Крыма с Россией, 18 марта с 15:00 до 22:30 движение будет перекрыто по пр. Кирова (на участке от перекрестка пр. Кирова и ул. Гоголя до пересечения пр. Кирова и ул. Севастопольской)», — сообщили в администрации.