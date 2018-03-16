Из-за праздника в Симферополе перекроют движение в центре
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости Крым. В центре крымской столицы на время праздничных мероприятий будет перекрыто движение автотранспорта. Об этом сообщили в администрации Симферополя.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости Крым. В центре крымской столицы на время праздничных мероприятий будет перекрыто движение автотранспорта. Об этом сообщили в администрации Симферополя.
«В связи с проведением на территории крымской столицы мероприятий, посвященных празднованию Дня Общекрымского референдума 2014 года и Дня воссоединения Крыма с Россией, 18 марта с 15:00 до 22:30 движение будет перекрыто по пр. Кирова (на участке от перекрестка пр. Кирова и ул. Гоголя до пересечения пр. Кирова и ул. Севастопольской)», — сообщили в администрации.
Как сообщалось ранее, крымчане отпразднуют годовщину «Крымской весны» народными гуляниями, историческими экскурсами, патриотическими и тематическими часами, праздничными концертами, автопробегами,
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