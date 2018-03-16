Список улиц Кишинева, где в пятницу отключат электроэнергию
Компания Red Union Fenosa сообщила, что для улучшения качества услуг 16 марта ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах столицы.
Компания Red Union Fenosa сообщила, что для улучшения качества услуг 16 марта ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах столицы.
КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Публикуем список улиц Кишинева, где в пятницу отключат электроэнергию.
Рышкановка:
— ул. Г. Виеру 15, 19 — в период с 09:30 — 17:00.
— ул. Питуличий 28, Подгоренилор 64A, 69, 78, 78A, 97 в период с 09:00 — 17:00.
Ботаника:
— бул. Куза Водэ 18, 18/2, 20, 20/3, 20/4, 20A, 21, 21/1, 21/4, 21/5, 22, 24, 24/2, 24/3, 26, 26/2, 28, 9999, Индепенденций 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 15/2, 9999, Траян 9, 9/2 в период с 09:00 — 17:00.
— ул. Ботаника Веке 5−39, 51, 57, 8, Чернэуць 3, Поамей 5−17, Помпиерилор 16A, Сармизежетуза 18, 18/3, 33/2, 35, 48/8 — в период с 09:30 — 17:30.
Чеканы:
— ул. Кэрэмидарилор 23−79, 56−94, Л. Ребряну 38/1, Св. Параскива 9−27, Мовиленин 1−51, 2−32, — в период с 09:00 — 17:00.
Буюканы:
— ул. И. Крянгэ 64, 66, В. Белинский 56−76, 65, 65/2, 73−81, 89 — в период с 09:30 — 17:00.
— ул. А. Донич 2−42, 3−41, ул. Н. Донич 30, 36, Г. Музическу 2, 4, И. Некулче 55, С. Рахманинов 1−29, 4−30 — в период с 09:30 — 17:00.
Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022−43−11−11.
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