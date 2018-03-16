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11:47 (мск), источник: Sputnik.md

Список улиц Кишинева, где в пятницу отключат электроэнергию

Компания Red Union Fenosa сообщила, что для улучшения качества услуг 16 марта ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах столицы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Публикуем список улиц Кишинева, где в пятницу отключат электроэнергию.

Рышкановка:

— ул. Г. Виеру 15, 19 — в период с 09:30 — 17:00.

— ул. Питуличий 28, Подгоренилор 64A, 69, 78, 78A, 97 в период с 09:00 — 17:00.

Ботаника:

— бул. Куза Водэ 18, 18/2, 20, 20/3, 20/4, 20A, 21, 21/1, 21/4, 21/5, 22, 24, 24/2, 24/3, 26, 26/2, 28, 9999, Индепенденций 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 15/2, 9999, Траян 9, 9/2 в период с 09:00 — 17:00.

— ул. Ботаника Веке 5−39, 51, 57, 8, Чернэуць 3, Поамей 5−17, Помпиерилор 16A, Сармизежетуза 18, 18/3, 33/2, 35, 48/8 — в период с 09:30 — 17:30.

Чеканы:

—  ул. Кэрэмидарилор 23−79, 56−94, Л. Ребряну 38/1, Св. Параскива 9−27, Мовиленин 1−51, 2−32, — в период с 09:00 — 17:00.

Буюканы:

— ул. И. Крянгэ 64, 66, В. Белинский 56−76, 65, 65/2, 73−81, 89 — в период с 09:30 — 17:00.

— ул. А. Донич 2−42, 3−41, ул. Н. Донич 30, 36, Г. Музическу 2, 4, И. Некулче 55, С. Рахманинов 1−29, 4−30 — в период с 09:30 — 17:00.

Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022−43−11−11.

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