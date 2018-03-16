ЦБ выпустил памятную монету к 100-летию Воронежского госуниверситета
Тираж составит 2 тыс. штук.
Тираж составит 2 тыс. штук.
Банк России выпустил памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвящённую Воронежскому госуниверситету. Её тираж составит 2 тыс. штук, сообщили в региональном отделении Центробанка (ЦБ) в пятницу, 16 марта. О дате поступления монеты в Воронежскую область сообщат дополнительно.
На оборотной стороне монеты изображено здание ВГУ на фоне раскрытой книги. Вверху расположена надпись «Воронежский государственный университет», слева — эмблемы факультетов вуза, выполненные в технике лазерного матирования изображения, рассказали в Центробанке.
Как будут выпускать монету в обращение, пока не сообщается. Вероятно, приобрести её можно будет в банках и почтовых отделениях.
Воронежский университет отметит своё 100-летие в День города. Празднование состоится на Адмиралтейской площади. Минобрнауки РФ выделит 100 млн рублей на праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею вуза. Ко дню рождения университета студия Wizart Animation снимет мультфильм, а рядом с вузом появится новый парк. Предположительно, в нём появится аллея Нобелевских лауреатов.
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