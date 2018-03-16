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12:56 (мск), источник: Новости Перми

В выходные подрядчики будут работать в круглосуточном режиме

В Пермском крае 17 и 18 марта ожидается сильный снегопад, в связи с чем подрядные организации перейдут на усиленный режим работы.

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Источник: Новости Перми

В Перми дорожные службы перейдут на круглосуточный режим работы, сообщает пресс-служба администрации города.

Ночью будет работать не менее 280 единиц техники, днем — порядка 220. Техника выйдет на прометание проезжей части и расчистку пешеходных дорожек. Сначала будут почищены центральный улицы, по которым следует общественный транспорт. Затем техника перейдет на дороги с меньшей интенсивностью движения.

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