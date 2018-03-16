В выходные подрядчики будут работать в круглосуточном режиме
В Пермском крае 17 и 18 марта ожидается сильный снегопад, в связи с чем подрядные организации перейдут на усиленный режим работы.
В Пермском крае 17 и 18 марта ожидается сильный снегопад, в связи с чем подрядные организации перейдут на усиленный режим работы.
В Перми дорожные службы перейдут на круглосуточный режим работы, сообщает
Ночью будет работать не менее 280 единиц техники, днем — порядка 220. Техника выйдет на прометание проезжей части и расчистку пешеходных дорожек. Сначала будут почищены центральный улицы, по которым следует общественный транспорт. Затем техника перейдет на дороги с меньшей интенсивностью движения.
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