Олег Шишов: «Новое уголовное дело мешает возрождению предприятия»
Бывший гендиректор омского «Мостовика» Олег Шишов прокомментировал «СуперОмску» свое отношению к новому уголовному делу.
Бывший гендиректор омского «Мостовика» Олег Шишов прокомментировал «СуперОмску» свое отношению к новому уголовному делу.
Напомним, что бывший руководитель предприятия уже отсидел срок в омской колонии по обвинению в мошенничестве при строительстве Приморского океанариума, а также омских объектов: метро и гидроузла. Он вышел на свободу по УДО 28 марта прошлого года. Пока шли судебные тяжбы, «Мостовик» обанкротился, имущество распродано по частям.
На этот раз силовики подозревают
В свою очередь, главный судебный пристав Омской области Владимир Витрук сообщал, что Олег Шишов остался должен 1 млрд рублей.
Между тем сам бывший
«Мне трудно комментировать, потому что у меня нет документов на руках. Когда я их увижу, то смогу ответить, — подчеркнул Шишов. — Но мне показалось, что люди должны были проверить информацию, прежде чем предъявлять такие обвинения».
Также бизнесмен как советник на некогда подведомственном «Мостовику» Заводу металлоконструкций заявил, что новое уголовное дело мешает возрождению предприятия.
«Это сильно мешает возрождению предприятия, — подчеркнул Шишов. — Мы стали исправно платить зарплату и налоги».
При этом основатель «Мостовика» не стал раскрывать, о возрождении какого именно предприятия идет речь. Он добавил, что итак сказал слишком много.
Отметим, что Омский завод металлоконструкций, входящий в структуру «Мостовика», в 2015 году выкупила московская фирма. Теперь предприятие носит название «ОмскСтальМост» и зарегистрировано в столице.
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