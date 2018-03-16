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14:45 (мск), источник: АиФ Уфа

МЧС Башкирии сообщило об усилении ветра и снегопаде в выходные

Днём температура воздуха ожидается в районе 0°.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 51% 756 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

В Башкирии в выходные, 17 и 18 марта, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Так 17 марта ожидается мокрый снег. В отдельных районах будет гололед, налипание мокрого снега и снежный накат. Ветер южный с переходом на северо-западный 7−12 м/с, ночью порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит -4,-9°, днем потеплеет до +2,-3°. По северо-западу ночью прогнозируется -9,-14°, днем -2,-7°.

На следующий день, 18 марта, характер погоды значительно не изменится, разве что ветер станет слабее — 0−5 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью -7,-12°, по северу до -20°, днем столбик термометра повысится до +1,-4°.

На дорогах ожидается ухудшение видимости в снеге до 1−2 км.

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