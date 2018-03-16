Движение электричек в Выборг изменят на время ремонтных работ
На Выборгском направлении с 19 по 30 марта изменится расписание движения электричек, сообщает
На Выборгском направлении с 19 по 30 марта изменится расписание движения электричек, сообщает
Перед поездкой стоит внимательно изучить расписание.
Финляндское направление Октябрьской железной дороги
Отменят пригородные поезда:
19, 23, 27, 28, 29 марта:
п. № 6170 на участке Выборг —
19, 23, 27, 29 марта:
п. № 7109 на участке
п. № 7110 на участке
30 марта:
п. № 6143 на участке
п. № 7109 на участке Рощино — Каннельярви;.
п. № 7110 на участке Рощино — Каннельярви.
Назначат:
30 марта — п. № 6129
19, 23, 27, 28, 29 марта — п. № 6174 Выборг (16:28) —
Изменится расписание:
30 марта:
п. № 7101
п. № 7109
п. № 7110 Рощино (16:26) —
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