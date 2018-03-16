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13:21 (мск), источник: ivbg.ru

Движение электричек в Выборг изменят на время ремонтных работ

На Выборгском направлении с 19 по 30 марта изменится расписание движения электричек, сообщает пресс-служба АО «СЗПК». Причиной тому стала необходимость проведения работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры.

Источник: Агентство «Москва»

Перед поездкой стоит внимательно изучить расписание.

Финляндское направление Октябрьской железной дороги

Отменят пригородные поезда:

19, 23, 27, 28, 29 марта:

п. № 6170 на участке Выборг — Санкт-Петербург-Финляндский.

19, 23, 27, 29 марта:

п. № 7109 на участке Санкт-Петербург-Финляндский — Каннельярви;.

п. № 7110 на участке Санкт-Петербург-Финляндский — Каннельярви.

30 марта:

п. № 6143 на участке Санкт-Петербург-Финляндский — Выборг;.

п. № 7109 на участке Рощино — Каннельярви;.

п. № 7110 на участке Рощино — Каннельярви.

Назначат:

30 марта — п. № 6129 Санкт-Петербург-Финляндский (10:50) — Выборг (13:17).

19, 23, 27, 28, 29 марта — п. № 6174 Выборг (16:28) — Санкт-Петербург-Финляндский (18:49).

Изменится расписание:

30 марта:

п. № 7101 Санкт-Петербург-Финляндский (10:44) — Зеленогорск (11:41);.

п. № 7109 Санкт-Петербург-Финляндский (14:38) — Рощино (15:45);.

п. № 7110 Рощино (16:26) — Санкт-Петербург-Финляндский (17:35).

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