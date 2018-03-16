Кардиологи оспорили «парадокс ожирения»

Источник: РИА "Новости"

Эти данные, опубликованные в European Heart Journal, противоречат «парадоксу ожирения», согласно которому лишний вес может защищать от проблем с сердцем.

Давно известно, что ожирение вредно для здоровья. Но медики не раз находили исключения из этого правила. Согласно некоторым исследованиям, индекс массы тела (ИМТ), равный 20 и ниже, только повышал вероятность смертности после операций на сердце у пациентов с ишемией. Самый низкий уровень смертности от сердечно-сосудистых патологий и от всех причин сразу тоже оказывался у людей с избыточным весом (ИМТ от 25 и выше). Так как польза избыточного веса противоречит здравому смыслу врачей, этот эффект назвали «парадоксом ожирения». Медицинское сообщество забеспокоилось: неужели вся пропаганда вреда ожирения велась зря?

Индекс массы тела — величина, показывающая отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах. Медицинской нормой ИМТ считается промежуток от 18,5 до 25. Однако эта величина условна, поскольку не отражает соотношение жира и мышц. Например, атлеты могут весить больше этой нормы, но страдать при этом от ожирения.

Исследование медиков из Университета Глазго поставило эти выводы под сомнение. На очень большой выборке — 296 535 пациентов — выяснилось, что самый низкий риск заработать болезни сердца и сосудов у людей с ИМТ 22−23, который находится в пределах нормы. На каждые лишние 5,2 пункта у женщин и 4,3 пункта у мужчин вероятность сердечно-сосудистых заболеваний повышается на 13%.

Обхват талии тоже оказался решающим фактором. У тех женщин, для которых эта величина превышала 74 сантиметра, проблемы с сердцем встречались на 16% чаще с каждыми дополнительными 12,6 см. У мужчин рубежом стали 83 см, после которых каждые 11,4 см добавляли 10% к рискам сердечно-сосудистых патологий.

Ранее «парадокс ожирения» пытались объяснить несколькими способами. Во-первых, пациенты с лишним весом чаще получают лекарства, снижающие риск осложнений при заболеваниях органов сердечно-сосудистой системы. Во-вторых, подобные исследования не всегда учитывали, что за «лишним весом» может скрываться дополнительная мышечная масса, а не ожирение. Среди участников исследования с одинаковым ИМТ у людей с высоким процентом мышечной массы смертность окажется ниже, чем у тех, чей лишний вес обусловлен именно жиром.

Новое исследование объясняет ошибочную трактовку «парадокса ожирения» несколькими факторами.

Например, курение повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака, но подавляет аппетит.