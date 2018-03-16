Кардиологи оспорили «парадокс ожирения»
Недавние исследования медицинских карт трехсот тысяч взрослых европейцев показали, что риск
Недавние исследования медицинских карт трехсот тысяч взрослых европейцев показали, что риск
Эти данные, опубликованные в European Heart Journal, противоречат «парадоксу ожирения», согласно которому лишний вес может защищать от проблем с сердцем.
Давно известно, что ожирение вредно для здоровья. Но медики не раз находили исключения из этого правила. Согласно некоторым исследованиям, индекс массы тела (ИМТ), равный 20 и ниже, только повышал вероятность смертности после операций на сердце у пациентов с ишемией. Самый низкий уровень смертности от
Исследование медиков из Университета Глазго поставило эти выводы под сомнение. На очень большой выборке — 296 535 пациентов — выяснилось, что самый низкий риск заработать болезни сердца и сосудов у людей с ИМТ 22−23, который находится в пределах нормы. На каждые лишние 5,2 пункта у женщин и 4,3 пункта у мужчин вероятность
Обхват талии тоже оказался решающим фактором. У тех женщин, для которых эта величина превышала 74 сантиметра, проблемы с сердцем встречались на 16% чаще с каждыми дополнительными 12,6 см. У мужчин рубежом стали 83 см, после которых каждые 11,4 см добавляли 10% к рискам
Ранее «парадокс ожирения» пытались объяснить несколькими способами.
Новое исследование объясняет ошибочную трактовку «парадокса ожирения» несколькими факторами.
Кроме того, дефицит массы тела может быть вызван недиагностированными заболеваниями, которые увеличивают вероятность ранней смерти среди пациентов. Ученые понимают, что пожилым людям часто сложно поддерживать идеальную форму, но призывают людей с лишним весом стараться сбросить хотя бы несколько килограммов.
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