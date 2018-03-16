Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Как и чему учили детей на Руси 300 лет назад
Отключили от системы жизнеобеспечения: как умер Олег Табаков
Новая песня Киркорова о подвыпивших женщинах взорвала соцсети
Знаменитый археолог подделывал свои «открытия»Джеймс Меллаарт известен тем, что открыл поселение, которому 9000 лет
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России
«Когда начнут летать ракеты, будет поздно»: в США о ссоре с РФ
Глава финской делегации высказался о жизни в Крыму
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Дмитрий Маликов впервые за 30 лет сменил прическу
Королева Елизавета дала согласие на брак принца Гарри и Маркл
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Никита Михалков попал в больницу – СМИ
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
8Венере Милосской сделали протезы
13:19 (мск), источник: Индикатор

Кардиологи оспорили «парадокс ожирения»

Недавние исследования медицинских карт трехсот тысяч взрослых европейцев показали, что риск сердечно-сосудистых заболеваний растет вместе с индексом массы тела.

Источник: РИА "Новости"

Эти данные, опубликованные в European Heart Journal, противоречат «парадоксу ожирения», согласно которому лишний вес может защищать от проблем с сердцем.

Давно известно, что ожирение вредно для здоровья. Но медики не раз находили исключения из этого правила. Согласно некоторым исследованиям, индекс массы тела (ИМТ), равный 20 и ниже, только повышал вероятность смертности после операций на сердце у пациентов с ишемией. Самый низкий уровень смертности от сердечно-сосудистых патологий и от всех причин сразу тоже оказывался у людей с избыточным весом (ИМТ от 25 и выше). Так как польза избыточного веса противоречит здравому смыслу врачей, этот эффект назвали «парадоксом ожирения». Медицинское сообщество забеспокоилось: неужели вся пропаганда вреда ожирения велась зря?

Индекс массы тела — величина, показывающая отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах. Медицинской нормой ИМТ считается промежуток от 18,5 до 25. Однако эта величина условна, поскольку не отражает соотношение жира и мышц. Например, атлеты могут весить больше этой нормы, но страдать при этом от ожирения.

Исследование медиков из Университета Глазго поставило эти выводы под сомнение. На очень большой выборке — 296 535 пациентов — выяснилось, что самый низкий риск заработать болезни сердца и сосудов у людей с ИМТ 22−23, который находится в пределах нормы. На каждые лишние 5,2 пункта у женщин и 4,3 пункта у мужчин вероятность сердечно-сосудистых заболеваний повышается на 13%.

Новость
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения

Обхват талии тоже оказался решающим фактором. У тех женщин, для которых эта величина превышала 74 сантиметра, проблемы с сердцем встречались на 16% чаще с каждыми дополнительными 12,6 см. У мужчин рубежом стали 83 см, после которых каждые 11,4 см добавляли 10% к рискам сердечно-сосудистых патологий.

Ранее «парадокс ожирения» пытались объяснить несколькими способами. Во-первых, пациенты с лишним весом чаще получают лекарства, снижающие риск осложнений при заболеваниях органов сердечно-сосудистой системы. Во-вторых, подобные исследования не всегда учитывали, что за «лишним весом» может скрываться дополнительная мышечная масса, а не ожирение. Среди участников исследования с одинаковым ИМТ у людей с высоким процентом мышечной массы смертность окажется ниже, чем у тех, чей лишний вес обусловлен именно жиром.

Новое исследование объясняет ошибочную трактовку «парадокса ожирения» несколькими факторами.

Например, курение повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака, но подавляет аппетит.

Кроме того, дефицит массы тела может быть вызван недиагностированными заболеваниями, которые увеличивают вероятность ранней смерти среди пациентов. Ученые понимают, что пожилым людям часто сложно поддерживать идеальную форму, но призывают людей с лишним весом стараться сбросить хотя бы несколько килограммов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Впервые записан гром вулканических молний
В США появятся космические войска
Россия расширит «черный список» в ответ на новые санкции США
Ученые: предки людей скрещивались с денисовцами минимум дважды
Поклонская попросила ЦИК снять с выборов Собчак
В Госдуме задумались об отмене ЕГЭ
Россиянин подал в суд на журнал за «пропаганду эмиграции» в США
Проверка сертификатов пилотов РФ выявила 70 нарушений
Франция может нанести удары по складам химоружия в Сирии
Спорт
Кокорин — мимо ЧМ-2018. Что за дичь происходит? Может, не Англии, а России бойкотировать мундиаль?
Авто
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая Это была честная битва. Без скидок на российское происхождение и доступность «Лады». Потому что Vesta SW Cross 1.8 c механикой стоит ровно как Kia Rio X-Line 1.6 на «ручке»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе Ребенок стучался в окно здания 20 минут, пока его не заметили жители соседнего дома.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь