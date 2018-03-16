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16:04 (мск), источник: РИА Новости

Ученые: глобальное потепление «утопит» дома свыше 5 миллионов людей

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Свыше пяти миллионов жителей Земли потеряют кров над головой к 2100 году из-за роста уровня моря даже в том случае, если Парижские соглашения будут исполнены и планета станет горячее всего на 1,5−2 градуса Цельсия, заявляют климатологи в статье, опубликованной в журнале Environmental Research Letters.

Источник: РИА Новости

«Мы привыкли считать, что Парижское соглашение спасет нас от всех проблем, связанных с глобальным потеплением. Нам удалось показать, что даже полное исполнение всех обязательств приведет к тому, что жителям многих прибрежных регионов Земли придется сражаться с ростом уровня моря и учащением потопов», — заявил Дэвид Расмуссен, климатолог из Принстонского университета (США).

Уровень мирового океана зависит от средней температуры воздуха, площади ледового покрова, объема стока рек и других климатических параметров. На все эти параметры влияет изменение климата, в связи с чем климатологи и океанологи наблюдают за колебаниями в уровне моря. Так, за последнее столетие мировой океан «вырос» на 17 сантиметров.

Дальнейшее повышение уровня океана может стать причиной затопления прибрежных районов в Европе и в других частях света и может ускорить изменение климата.
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Как считают многие активисты и климатологи, Парижское соглашение по климату, подписанное в декабре 2015 года, позволит нашей планете избежать большую часть подобных негативных изменений, и создаст условия для возвращения ее климата в норму. Расмуссен и его коллеги проверили, так ли это на самом деле, используя компьютерную модель океанов Земли.

Эта модель, как отмечает Расмуссен, учитывала то, что общий рост уровня моря влияет на разные уголки мирового океана неодинаковым образом — где-то он растет быстрее среднестатистических значений, а в других местах, наоборот, его уровень падает. Поэтому часть низменных регионов Земли может стать дном океана даже при малейшем повышении уровня моря, а другие участки суши при этом не окажутся затопленными.

Руководствуясь этими соображениями, ученые просчитали то, как изменится общий уровень моря в ближайшие два столетия, и использовали эти прогнозы для оценки частоты появления мощных потопов и ураганов на побережье всех континентов и островов мира.
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Как показали их расчеты, примерно пять миллионов людей лишатся своих домов уже к началу следующего столетия, если среднегодовые температуры повысятся всего на 1,5−2 градуса Цельсия. Сильнее всего от этого пострадают два региона — восточное побережье США и берега Балтийского моря. Еще примерно 46−50 миллионов людей, большая часть которых живет в Китае, Японии и Вьетнаме, окажется в крайне неблагоприятных условиях для жизни к 2100 году.

Многие из этих катастрофических изменений, как подчеркивают ученые, будут фактически неизбежными — они будут возникать даже при повышении температуры всего на один градус Цельсия. По этой причине жителям самых уязвимых побережий мира, и властям стран, где они находятся, стоит заранее подготовиться к предстоящему «великому потопу», заключают климатологи.

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