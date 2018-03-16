Мэрия Екатеринбурга «повесила» балконные сосульки на горожан

Источник: УралИнформБюро

Власти уральской столицы напомнили горожанам, что за сосульки на козырьках балконов отвечают владельцы квартир. Для их ликвидации екатеринбуржцы могут привлекать специализированные организации, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии.

Очищать карнизы крыш и козырьков самих зданий обязаны владельцы строений и управляющие организации, занимающиеся обслуживанием многоквартирных домов. Очистка крыш должна вестись с соблюдением техники безопасности, а на время работ необходимо устанавливать предупреждающие знаки и ограждения в местах вероятного схода льда и снега.