В Воронеже 30 торговых киосков снесут в апреле

Источник: РИА "Воронеж"

Власти Воронежа опубликовали список киосков, подлежащих демонтажу в апреле. Всего снесут 30 торговых павильонов, сообщила пресс-служба мэрии в пятницу, 16 марта.

В апреле запланировали снос 30 киосков в пяти районах города, а в марте — 32 киоска. В Железнодорожном районе ликвидируют 19 киосков, в Коминтерновском районе — 4, в Левобережном районе — 3, в Советском районе — 2, в Центральном районе — 2. В списке есть два павильона АО «Робин Сдобин». Адреса павильонов, подлежащих сносу в апреле, здесь.

Сносами нестационарных торговых объектов (НТО) занимается управление административно-технического контроля с февраля 2016 года. Раньше эти обязанности были на управах. Одними из первых под демонтаж попали киоски, в которых незаконно торговали алкоголем.