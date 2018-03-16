В Воронеже 30 торговых киосков снесут в апреле
Больше всего павильонов демонтируют в Железнодорожном районе.
Больше всего павильонов демонтируют в Железнодорожном районе.
Власти Воронежа опубликовали список киосков, подлежащих демонтажу в апреле. Всего снесут 30 торговых павильонов, сообщила
В апреле запланировали снос 30 киосков в пяти районах города, а в марте — 32 киоска. В Железнодорожном районе ликвидируют 19 киосков, в Коминтерновском районе — 4, в Левобережном районе — 3, в Советском районе — 2, в Центральном районе — 2. В списке есть два павильона АО «Робин Сдобин». Адреса павильонов, подлежащих сносу в апреле, здесь.
Сносами нестационарных торговых объектов (НТО) занимается управление
Сообщить о фактах незаконной торговли спиртосодержащей продукцией в Воронежской области можно по телефонам горячей линии: 8 (473) 228 37 21 (управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики) и 8 (473) 212 73 53 (департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области). Сотрудники регуправления Роспотребнадзора попросили жителей сообщать о продаже запрещенной спиртосодержащей продукции по телефону горячей линии 8 800 700 92 84.
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