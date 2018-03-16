Источник сообщил о выявлении 70 нарушений при выдаче сертификатов российским пилотам
Нарушения были допущены, в том числе, при выдаче сертификата второму пилоту разбившегося в феврале Ан-148.
Нарушения были допущены, в том числе, при выдаче сертификата второму пилоту разбившегося в феврале Ан-148.
Москва. 16 марта. INTERFAX.RU. Почти 70 российских пилотов могут лишиться лицензии или будут направлены на переподготовку по результатам проверки в связи с авиакатастрофой Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
«В ходе проверки, проведенной компетентными органами, выяснилось, что несколько десятков — почти 70 сертификатов пилотов выданы с нарушениями и признаны недействительными», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что данные сертификаты являются лицензией для допуска к полетам на коммерческих авиарейсах, и они выдаются лицам с соответствующим дипломом после прохождения переподготовки.
В настоящее время авиационные службы решают дальнейшую судьбу обладателей сертификатов, выданных с нарушениями и признанных недействительными.
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года в Раменском районе Подмосковья. Погиб 71 человек.
Межгосударственный авиационный комитет назвал фактором, который привел к крушению Ан-148, неверные данные о скорости полета на приборах, вызванные обледенением датчиков.
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