Источник сообщил о выявлении 70 нарушений при выдаче сертификатов российским пилотам

Источник: РИА "Новости"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU. Почти 70 российских пилотов могут лишиться лицензии или будут направлены на переподготовку по результатам проверки в связи с авиакатастрофой Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«В ходе проверки, проведенной компетентными органами, выяснилось, что несколько десятков — почти 70 сертификатов пилотов выданы с нарушениями и признаны недействительными», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что данные сертификаты являются лицензией для допуска к полетам на коммерческих авиарейсах, и они выдаются лицам с соответствующим дипломом после прохождения переподготовки.

«Оказалось, в частности, что у второго пилота разбившегося Ан-148 дата выдачи сертификата раньше на день даты получения диплома Южно-Уральского госуниверситета в Челябинске, который является основанием для допуска на курсы переподготовки Росавиации», — отметил источник.

В настоящее время авиационные службы решают дальнейшую судьбу обладателей сертификатов, выданных с нарушениями и признанных недействительными.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года в Раменском районе Подмосковья. Погиб 71 человек.

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