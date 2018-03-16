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14:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Прокуратура обязала управляющую компанию отремонтировать балконы в одном из домов Хабаровского края

Конструкции были в ужасном состоянии, и в любой момент могли упасть на прохожих.

В Николаевске-на-Амуре прокуратура через суд обязала местную управляющую компанию произвести ремонт балконов в одном из домов города. Местные жители неоднократно писали в «управляйку» заявления с просьбой решить эту проблему, но в ответ получали лишь игнорирование.

— В ремонте нуждались балконы двух квартир дома № 13 по улице Воровского. Проведенная прокуратурой проверка, подтвердила эту необходимость. Однако должностные лица управляющей компании ООО «Частный ЖЭК» в течение нескольких лет ограничивались только составлением актов их осмотра, в которых указывалось на неудовлетворительное состояние балконных плит и необходимость их ремонта, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Несмотря на существование реальной угрозы падения плит, которая могла привести к реальной угрозе жизни или здоровью людей, «управляйка» не предпринимала никаких действий. По решению суда организацию обязали отремонтировать балконы. Приговор вступил в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

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