Прокуратура обязала управляющую компанию отремонтировать балконы в одном из домов Хабаровского края
Конструкции были в ужасном состоянии, и в любой момент могли упасть на прохожих.
Конструкции были в ужасном состоянии, и в любой момент могли упасть на прохожих.
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— В ремонте нуждались балконы двух квартир дома № 13 по улице Воровского. Проведенная прокуратурой проверка, подтвердила эту необходимость. Однако должностные лица управляющей компании ООО «Частный ЖЭК» в течение нескольких лет ограничивались только составлением актов их осмотра, в которых указывалось на неудовлетворительное состояние балконных плит и необходимость их ремонта, — сообщили в
Несмотря на существование реальной угрозы падения плит, которая могла привести к реальной угрозе жизни или здоровью людей, «управляйка» не предпринимала никаких действий. По решению суда организацию обязали отремонтировать балконы. Приговор вступил в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.
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