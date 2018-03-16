Прокуратура обязала управляющую компанию отремонтировать балконы в одном из домов Хабаровского края

В Николаевске-на-Амуре прокуратура через суд обязала местную управляющую компанию произвести ремонт балконов в одном из домов города. Местные жители неоднократно писали в «управляйку» заявления с просьбой решить эту проблему, но в ответ получали лишь игнорирование.

— В ремонте нуждались балконы двух квартир дома № 13 по улице Воровского. Проведенная прокуратурой проверка, подтвердила эту необходимость. Однако должностные лица управляющей компании ООО «Частный ЖЭК» в течение нескольких лет ограничивались только составлением актов их осмотра, в которых указывалось на неудовлетворительное состояние балконных плит и необходимость их ремонта, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.