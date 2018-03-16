Еж, лебедь-шипун и сплюшка могут не войти во второе издание Красной книги Свердловской области

Каталог редких животных и растений переиздается раз в десять лет, в 2018 году он может пополниться новыми разделами.

«В настоящее время создана координационная комиссия, которая занимается актуализацией видов животных, растений и грибов, внесенных в Красную книгу Свердловской области. В числе экспертов представители научного сообщества, природоохранных учреждений. Принципиальное отличие второго издания от первого, которое было выпущено в 2008 году, в том, что в Красную книгу Свердловской области будут включены виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, обитающие на территории региона», — сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Членами комиссии также предлагается дополнить издание в части «Растения», включив два новых раздела: плауновидные и моховидные.

В настоящее время посвященная растениям часть содержит разделы: «покрытосеменные», «папоротникообразные», «лишайники». Часть, посвященная животным в Красной книге, представлена млекопитающими, птицами, рептилиями, амфибиями, рыбами и насекомыми. Отдельной частью в книге представлены грибы.

Параллельно членами комиссии обсуждаются предложения относительно исключения из Красной книги восстановившихся таксонов и популяций, и изменения категории статуса некоторых из них.

Так, в разряд восстановившихся предлагается перевести несколько видов животных, в частности: обыкновенного ежа, ночницу Брандта, лебедя-шипуна и сплюшку, а из растений — спаржу лекарственную, астру альпийскую, цицербиту уральскую и другие.

Формирование обновленного перечня видов растений, животных и грибов, которые будут включены во второе издание Красной книги Свердловской области, планируется завершить в апреле текущего года. Книгу планируется издать в конце года.