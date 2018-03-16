На Челябинскую область надвигается циклон

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УпрДор «Южный Урал», подрядные организации готовы к работе в осложнённых погодных условиях. Техника и патрули на всех мастерских участках переведены в режим круглосуточной работы.

Автомобилистов просят не выезжать неподготовленными на дорогу, без лишней необходимости не пользоваться личным транспортом во время прохождения циклона. В случае затруднений движения или бедствия на дороге сообщить по номеру 8 (351)266−65−63.

Свою роль сыграют резкие перепады температур. От плюс 4 градусов в дневные часы до минус 14 ночью.

Дополнительным неблагоприятным фактором для метеочувствительных людей станет неустойчивый геомагнитный фон. В выходные ожидаются магнитные бури силой три балла, ранним утром в субботу — до четырех баллов.