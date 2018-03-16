На Челябинскую область надвигается циклон
В Челябинской области в предстоящие выходные, 17 и 18 марта, ожидается сильный снег, на дорогах гололедица от снежного наката. В понедельник, 19 марта, в отдельных районах области пройдет сильный снег, метели, на отдельных участках дорог снежные заносы, сильная гололедица.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.