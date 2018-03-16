Жителям Уфы окажут бесплатную юридическую помощь

Здесь готовы оказать помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. Консультирование осуществляют студенты под руководством преподавателей. Каждая консультация сопровождается личной подписью не только консультанта, но и преподавателя — эксперта, который тем самым подтверждает контроль качества оказываемой услуги.
Мероприятие будет проходить по ул. Цюрупы, 6, комн. 106; тел. 8 (347) 272−27−06; e-mail: yur.сliniсa.bagsu@mail.ru.
Справка. Юридическая клиника БАГСУ — служба по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам по гражданскому, семейному, земельному, наследственному, трудовому, жилищному праву, защите прав потребителей, праву социального обеспечения.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.