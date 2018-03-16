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13:10 (мск), источник: ИА Башинформ

Жителям Уфы окажут бесплатную юридическую помощь

УФА, 16 мар 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В башкирской столице 16 марта местные жители смогут получить бесплатную юридическую помощь. Специалисты юридической клиники Башкирской академии государственной службы и управления при главе РБ с 17 до 19 часов проконсультируют граждан по различным вопросам.

Здесь готовы оказать помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. Консультирование осуществляют студенты под руководством преподавателей. Каждая консультация сопровождается личной подписью не только консультанта, но и преподавателя — эксперта, который тем самым подтверждает контроль качества оказываемой услуги.

Мероприятие будет проходить по ул. Цюрупы, 6, комн. 106; тел. 8 (347) 272−27−06; e-mail: yur.сliniсa.bagsu@mail.ru.

Справка. Юридическая клиника БАГСУ — служба по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам по гражданскому, семейному, земельному, наследственному, трудовому, жилищному праву, защите прав потребителей, праву социального обеспечения.

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