Жителям Уфы окажут бесплатную юридическую помощь

Здесь готовы оказать помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. Консультирование осуществляют студенты под руководством преподавателей. Каждая консультация сопровождается личной подписью не только консультанта, но и преподавателя — эксперта, который тем самым подтверждает контроль качества оказываемой услуги.