В Казани частично перекроют проспект Камалеева

Источник: Комсомольская правда

Проезжую часть перекроют не полностью, а лишь в районе строящегося здания № 141/1 по проспекту Победы. Движение будет ограничено с 22.00 23 марта до 25 марта.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства, перекрытие дороги связано с устройством заездов на строительную площадку.