В Казани частично перекроют проспект Камалеева
Очередная не самая приятная новость для казанских водителей. В городе вновь перекрывают дороги. На сей раз движение всех видов транспорта ограничат по проспекту Альберта Камалеева.
Очередная не самая приятная новость для казанских водителей. В городе вновь перекрывают дороги. На сей раз движение всех видов транспорта ограничат по проспекту Альберта Камалеева.
Проезжую часть перекроют не полностью, а лишь в районе строящегося здания № 141/1 по проспекту Победы. Движение будет ограничено с 22.00 23 марта до 25 марта.
Как сообщили в комитете внешнего благоустройства, перекрытие дороги связано с устройством заездов на строительную площадку.
Автомобилистам следует быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков, а лучше заранее выбирать маршрут с учетом введенных временных изменений.
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