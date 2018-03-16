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13:18 (мск), источник: Вести - Калининград

Алиханов вручил ключи от новых пассажирских микроавтобусов учреждениям культуры региона

Государственные учреждения культуры Калининградской области получили новые микроавтобусы. Всего их семь. Ключи от машин вручил губернатор региона Антон Алиханов в пятницу, 16 марта.

Все микроавтобусы были приобретены за счёт средств из резервного фонда Президента РФ. Церемония вручения ключей состоялась возле здания регионального правительства.

«Наши основные коллективы, которые ездят по муниципалитетам, получили новый автотранспорт. Это позволит решить много проблем, которые они до этого момента испытывали», — сказал Алиханов.

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