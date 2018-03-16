Алиханов вручил ключи от новых пассажирских микроавтобусов учреждениям культуры региона

Все микроавтобусы были приобретены за счёт средств из резервного фонда Президента РФ. Церемония вручения ключей состоялась возле здания регионального правительства.

«Наши основные коллективы, которые ездят по муниципалитетам, получили новый автотранспорт. Это позволит решить много проблем, которые они до этого момента испытывали», — сказал Алиханов.