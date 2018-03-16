Алиханов вручил ключи от новых пассажирских микроавтобусов учреждениям культуры региона
Государственные учреждения культуры Калининградской области получили новые микроавтобусы. Всего их семь. Ключи от машин вручил губернатор региона Антон Алиханов в пятницу, 16 марта.
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