Абдувалиева: узбекские девушки одеваются очень ярко
Дизайнер и основатель Дома моды Mursak Нилуфар Абдувалиева рассказала, почему из узбекских тканей можно создать любой наряд.
Дизайнер и основатель Дома моды Mursak Нилуфар Абдувалиева рассказала, почему из узбекских тканей можно создать любой наряд.
Бренд из Узбекистана Mursak представил свою коллекцию в Москве на Неделе моды
«Я хотела показать наши национальные ткани. И то, что из них можно сшить и современный наряд. Девушки в Узбекистане любят ярко одеваться, поэтому я сделала акцент одежду на выход, чтобы запоминалось», — рассказала основательница Дома моды Mursak Нилуфар Абдувалиева.
По ее словам, самое главное — иметь свой стиль и не перебарщивать с броскими деталями.
Все ткани, используемые в коллекциях Mursak, сотканы вручную мастерами Бухары, Самарканда и других узбекских городов.
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