Минобрнауки выступило против предложения депутатов отменить ЕГЭ

«Данная система (ЕГЭ — RNS) совершенствовалась последние годы, выводя, в частности, из заданий тестовую часть, и мы не планируем отступать от этой системы, но продолжим следить за комфортным и объективным проведением экзаменов», — сказал RNS представитель ведомства.

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По его словам, система ЕГЭ «укрепляет развитие единого образовательного пространства и дает возможность жителям всей страны поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, обеспечивая прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся».

Ведомство ссылается на всероссийский опрос ВЦИОМ, проведенный в феврале-марте 2018 года, согласно которому число сторонников ЕГЭ растет и достигло максимального уровня.

«Более 60% опрошенных россиян считают, что нынешняя процедура сдачи единого госэкзамена позволяет избежать различного рода нарушения, при этом число сторонников ЕГЭ как системы, позволяющей поступить в вуз, достигло максимума за последние 10 лет», — сообщает ведомство.

Ранее группа депутатов во главе с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским внесла в Госдуму законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Проектом федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» предлагается заменить ЕГЭ государственными экзаменами, которые обучающиеся будут сдавать по программам основного общего и среднего общего образования.

«Форма ЕГЭ, требуя от школьников ответов на тестовые вопросы, учит детей только “проставлять галочки в клеточках”. Важно отметить, что самостоятельная подготовка учащегося к ЕГЭ почти невозможна — для эффективной подготовки необходимо дополнительно нанимать репетиторов, услуги которых имеют высокую стоимость и непосильны для многих родителей. Также ежегодно выявляется большое количество злоупотреблений при сдаче ЕГЭ», — говорится в пояснительной записке к документу.