Зоопарк могут закрыть из-за вредной привычки орангутана

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В Сеть попало видео, сделанное посетителями зоопарка Binatang Bandung в городе Бандунг на острове Ява. На нем видно, как один из прохожих бросает в вольер с обезьянами горящий окурок. Не долго думая, орангутан поднимает сигарету и начинает курить.

Видео наделало немало шума, а зоозащитники начали собирать подписи, чтобы закрыть зоопарк. Судя по всему, вредная привычка примата, которой он научился от людей, стала последней каплей.