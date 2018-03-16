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13:23 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Зоопарк могут закрыть из-за вредной привычки орангутана

Видео с курящим приматом стало причиной большого скандала.

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В Сеть попало видео, сделанное посетителями зоопарка Binatang Bandung в городе Бандунг на острове Ява. На нем видно, как один из прохожих бросает в вольер с обезьянами горящий окурок. Не долго думая, орангутан поднимает сигарету и начинает курить.

Видео наделало немало шума, а зоозащитники начали собирать подписи, чтобы закрыть зоопарк. Судя по всему, вредная привычка примата, которой он научился от людей, стала последней каплей.

В зоопарке, который работает с 1933 года, уже давно большие проблемы из-за недостаточного финансирования: животные часто голодают и содержатся в ненадлежащих условиях.

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