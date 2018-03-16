Первый мобильный комплекс для тяжелобольных появился в Шелеховском районе
В шелеховской больнице уже сформировали выездную службу мобильного хосписа.
В шелеховской больнице уже сформировали выездную службу мобильного хосписа.
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С кровати Ольга Бекасова не встаёт с осени. У женщины онкология и травма бедра. В больницу на обследование ездить надо каждые
— Всё это было со слезами, с рыданиями.
— Нам надо ехать в Иркутск, грузового лифта у нас нет, стоять, сидеть она не может, ходить тем более, если будут на носилках выносить, конечно, это было бы очень здорово, хотя бы чтобы обследоваться, — говорит жительница Шелехова Надежда Фёдорова.
Теперь таких — тяжёлых — пациентов будут транспортировать до медучреждения. Причём в комфортных условиях. В Шелеховской районной больнице появился мобильный комплекс паллиативной помощи. Автомобиль оснащён всем необходимым:
— Если пациент вдруг колясочник, проблем здесь тоже нет. Пациента усадили на кресло, сиденье убрали, колясочку сложили, закрепили.
Этот мобильный хоспис — в помощь тем, кто не может самостоятельно передвигаться, пациентам с онкологией на поздних стадиях. Сейчас в Шелеховском районе таких более 80 человек.
— При помощи этого автомобиля мы сможем посещать их чаще, мы можем их доставлять в учреждения города Иркутска, перевозить их, есть всё необходимое в этом автомобиле для перевозки лежачих пациентов. Также мы можем привозить им средства ухода, — говорит главный врач Шелеховской райбольницы Оксана Вельм.
Этот автомобиль приобрели на средства президентского гранта. Его выиграл благотворительный фонд «Близко к сердцу». В Прибайкалье это второй мобильный хоспис. Ещё один уже год работает в Ангарске.
— Мы не можем на данный момент построить хоспис, но мы можем создать полноценную выездную службу, которая создаст такой комфорт пациентам, которая разгрузит все медицинские службы, такие как скорая помощь, разгрузит терапевтов, — говорит руководитель проекта «Мобильный хоспис» благотворительного фонда «Близко к сердцу» Андрей Серёдкин.
В шелеховской больнице уже сформировали выездную службу мобильного хосписа. Медицинские работники, санитары. Вызвать бригаду можно по телефону.
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