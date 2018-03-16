В Башкирии прекращены поиски 19-летнего Айваза Абдуллина
В Башкирии найден 19-летний Айваз Абдуллин. Об этом ГорОбзор.ру сообщил директор регионального отделения по поиску пропавших Павел Нестеров.
В Башкирии найден 19-летний Айваз Абдуллин. Об этом ГорОбзор.ру сообщил директор регионального отделения по поиску пропавших Павел Нестеров.
— Найден живым, все в порядке, — рассказал он.
Напомним, 19-летний парень пропал 12 марта в Белорецке. Где он был все это время неизвестно.
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