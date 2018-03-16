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15:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Грузовые поезда во время ЧМ-2018 пустят в обход Самары

Сделают это, чтобы сократить количество несчастных случаев на ж/д путях.

Источник: Агентство «Москва»

В дни чемпионата мира по футболу все грузовые поезда будут объезжать Самару стороной. Сделать это предложил начальник службы охраны и промышленной безопасности Куйбышевской железной дороги Николай Федотов, пишет сайт eg.ru.

Поезда поедут по направлению Кинель — Безенчук.

Сделают это, чтобы сократить количество несчастных случаев на железной дороге. Кроме того, для этой цели пассажирские поезда и электрички в населенных пунктах Самарской области будут двигаться с меньшей скоростью.

В прошлом году на путях в регионе пострадали 51 человек.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в начале лета этого года. Самара примет шесть игр мундиаля. Первый матч пройдет 17 июня. Последний — 7 июля.

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