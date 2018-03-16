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19:58 (мск), источник: Kazinform

Какая погода будет в выходные в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Прогноз погоды на выходные дни 17—19 марта 2018 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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Источник: Kazinform

«Отрог антициклона будет определять погоду в большинстве областей республики. Но уже в понедельник с районов Европейской части России придут атмосферные фронты с осадками, в северных областях со снегом и метелью, в южных с дождями.

В западных же областях, наоборот — в выходные дни осадки дождь, мокрый снег, в понедельник без осадков. Сутки 17 марта в Костанайской области ожидается местами ветер 15−20 м/с, низовая метель", — говорится в сообщении синоптиков.

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