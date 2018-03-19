Из графена сделали безопасную краску для волос
Химики нашли листам графена новое применение: из них можно сделать нетоксичный краситель, который будет обволакивать волосы и может выдержать тридцатикратное мытье головы.
Химики нашли листам графена новое применение: из них можно сделать нетоксичный краситель, который будет обволакивать волосы и может выдержать тридцатикратное мытье головы.
О своем изобретении химики из США и Китая рассказали на страницах журнала Chem.
Перманентные красители содержат органические растворители и другие токсичные молекулы, которые нарушают структуру волоса, делая его сухим и безжизненным. «Ваши волосы покрыты чешуйками кутикулы, вроде рыбьей чешуи, и людям приходится использовать аммиак или органические амины, чтобы сдвинуть чешуйки и позволить красящим молекулам попасть под них быстрее», — поясняет ведущий автор статьи Цзясин Хуан, материаловед из
Теоретически эту проблему можно было бы решить, если создать краситель, который будет покрывать кутикулу снаружи, не повреждая волоса изнутри. Но на практике такие красители не держатся долго и смываются после всего нескольких использований шампуня.
Новый краситель из оксида графена решает эту проблему. Он легко окрашивает светлые волосы в разные оттенки темных цветов, не нарушая их структуру, без проблем выдерживает 30 использований шампуня (это пороговое значение, которое позволяет красителю считаться перманентным, то есть постоянным), и не содержит вредных ингредиентов.
Наносить такую краску для волос можно с помощью спрея и расчески. После высыхания он стойко обволакивает волосы. Желающим сделать свои волосы светлее он не подойдет, но окрашивать в разнообразные темные цвета может и равномерно, и по градиенту. Кроме того, оказалось, что тепло- и электропроводный графен защищает волосы от статического электричества и не дает им беспорядочно разлетаться, а также предохраняет от воздействия перепадов температуры и бактерий.
Ученые предполагают, что их краситель подойдет не только желающим сменить цвет волос, но и поможет сделать более правдоподобными волосы роботов и интерфейсов, «а также может поспособствовать развитию животноводства», правда, детали применения в животноводстве не уточняют.
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