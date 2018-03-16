Прокуратура займется «управляйками» одного из районов Владивостока

Нарушители, которые не позаботились о должном исполнении своих обязанностей, уже известны — это ТСЖ домов по улицам Шилкинской, 4, 5, 6, 11, 11а и 56, Толстого, 38, 40, 43, 43а и 44, Партизанском проспекте, 28, а также управляющая компания «Уют» возле дома № 42 на улице Толстого.