Прокуратура займется «управляйками» одного из районов Владивостока
Управляющие компании Ленинского района Владивостока будут привлечены к ответственности за плохую уборку снега, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.
Управляющие компании Ленинского района Владивостока будут привлечены к ответственности за плохую уборку снега, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.
Нарушители, которые не позаботились о должном исполнении своих обязанностей, уже известны — это ТСЖ домов по улицам Шилкинской, 4, 5, 6, 11, 11а и 56, Толстого, 38, 40, 43, 43а и 44, Партизанском проспекте, 28, а также управляющая компания «Уют» возле дома № 42 на улице Толстого.
Жители Владивостока, оставшиеся недовольными качеством уборки снега на придомовых территориях, пожаловались властям и в ходе ежедневных рейдов сотрудники администрации города выявляют недобросовестные управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.
Вся информация о нарушителях будет передана в прокуратуру и Государственную жилищную инспекцию для привлечения к административной ответственности.
Таисия Масина.
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