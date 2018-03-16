Источник: Reuters

Синоптики предупредили новосибирцев о сильном ветре в начале новой недели, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

С 19 по 21 марта в Новосибирской области сила ветра в порывах будет достигать 19 м/с. 20 марта днем в городе ожидается юго-западный ветер до 9−14 м/с, порывы до 20 м/с.

«Увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закрепленных конструкций, авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП (источник возможных ЧС — комплекс неблагоприятных метеорологических явлений)», — предупредили в муниципалитете.