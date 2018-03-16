Выходные в Пермском крае будут холодными

Источник: РИА "Новости"

В предстоящие выходные в Пермском крае температура воздуха ожидается значительно ниже климатической нормы, на большей части региона пройдут умеренные и сильные снегопады, сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

В ночь с пятницы на субботу снегопады пройдут по всей территории края. На севере края за день пятницы и ночь на субботу выпадет 6−9 мм осадков, в Перми — 3−4 мм. Температура воздуха останется на отметках 0…-5°, затем начнёт понижаться. В Перми похолодание начнётся утром в субботу, в течение дня температура на большей части края составит −5…−10°. Днём осадки прекратятся, ветер будет умеренным, с порывами до 12 м/с.



В ночь на воскресенье температура на севере региона понизится до −19…−24°. На юге края похолодание будет не таким значительным — до −13…−18°, в Перми ночной минимум температуры ожидается около -18°.

Днём 18 марта на севере Прикамья ожидается малооблачная погода со слабым ветром, температура воздуха — -10°. В южной части региона днём начнется снегопад, по крайнему югу и юго-востоку территории — сильный. Вечером снегопад будет сопровождаться метелью и усилением северо-западного ветра. Температура днём также не превысит отметки -10°.