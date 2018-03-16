Cиноптики обещают холодную погоду и небольшой снег

В Ленинградской области, в зависимости от района немного холоднее, от -5 до -9, и тоже местами снег. Температура воздуха ночью -11..-13 градусов. В отдельных районах Ленинградской области до -18. Будет дуть сильный северный ветер. В акватории Финского залива порывы до тринадцати метров в секунду. Атмосферное давление начнет повышаться. На дорогах сильная гололедица. Будьте внимательны!